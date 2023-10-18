В АТОР назвали популярные среди россиян «зимние» места для отдыха

Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлом году, остаются самыми популярными направлениями у россиян для путешествий в зимний период. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян.

«Это ОАЭ с самой большой полетной программой в зимнем расписании. Безусловно, туристический поток диверсифицируется по всей этой стране: люди едут и в Абу-даби, и в Дубай, и в Рас-эль-Хайм, и в Шарджу. Все эти города востребованы, поскольку у них идет разная градация по ценовой категории», — отметил Мурадян.

Таиланд же является лидером по направлению Юго-Восточной Азии. Эксперт напомнил, что правительство этой страны увеличило для россиян время безвизового пребывания на своей территории с 30 до 90 дней. Также, по его мнению, востребованными будут Шри-Ланка и Куба.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин накануне сообщил, что в России, несмотря на рост цен, увеличились объемы туристических потоков. Причем как по внутренним, так и по внешним направлениям. Также, по его словам, заметно вырос спрос на отдых в санаториях.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил не возвращать туристический кешбэк в 2024 году.