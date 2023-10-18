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Рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду

В Польше мужчина дважды ограбил ТЦ, дожидавшись его закрытия в образе манекена

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Policja Warszawa

В Варшаве мужчина притворился манекеном и дождался закрытия торгового центра, чтобы совершить кражу со взломом. Об этом сообщается на сайте радиостанции RMF24.

С пакетом в руках 22-летний молодой человек неподвижно стоял около витрины, приняв определенную позу, а после закрытия торгового центра ограбил ювелирный ряд. На другой день он повторил сработавшую ранее схему и вновь дождался закрытия торгового центра. В этот раз он зашел в один из баров, нашел там еду и поел, проник в магазин одежды и обменял свою одежду на новую, а затем вернулся в бар и опять перекусил.

В итоге мужчина попался сотрудникам службы безопасности, был задержан и доставлен в полицейское управление. До этого его, как уточняется, уже обвиняли в кражах и грабежах. Тогда мужчина забрал наличные из нескольких кассовых аппаратов и пытался украсть вещи в другом торговом центре после его закрытия.

За новые преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и украл одежду хозяина.

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