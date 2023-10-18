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Суд вынес приговор российским подросткам, которые изрубили и сожгли икону, снимая это на видео

В Перми вынесли приговор подросткам, которые изрубили и сожгли икону

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Мотовилихинский районный суд вынес приговор двум подросткам, которые изрубили и сожгли православную икону в Перми. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Двум несовершеннолетним молодым людям, совершившим оскорбительные действия в отношении иконы, назначено наказание в виде обязательных работ», — сообщили в суде, передает агентство.

Инцидент произошел весной 2023 года неподалеку от школы. В соцсетях появилось видео, где два подростка в балаклавах демонстративно изрубили икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, а затем сожгли ее. На протяжении всего процесса герои ролика нецензурно и оскорбительно выражались, а также демонстрировали нацистское приветствие.

Ранее Миша Маваши похвалил молодых людей, выпоровших пермского подростка, сжегшего икону.

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