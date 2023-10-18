Хуснуллин отметил возросший интерес к свободной экономзоне в новых регионах

Интерес к участию в свободной экономической зоне в новых российских регионах растет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, в реестре участников СЭЗ уже 25 компаний. Он подчеркнул, что каждую неделю одобряется по несколько заявок.

«Это и крупные промышленные предприятия с инвестпроектами в машиностроении, металлургии, горнодобывающей отрасли. Есть и те, кто занимается электротранспортом, мебелью, питьевой водой, сетевыми супермаркетами», — объяснил Хуснуллин.

При это зампред правительства отметил, что 25-м участником СЭЗ стало предприятие из Луганской народной республики, которое займется модернизацией мукомольного, крупяного и комбикормового производств, а также хлебозавода, маслозавода и цеха готовой продукции.

«СЭЗ дает мощный импульс социально-экономическому развитию новых регионов. На сегодня общая сумма заявленных инвестиций достигла почти 30 млрд рублей. А в реализации проектов будут задействованы более 33 000 человек», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по словам председателя правления Корпорации развития Донбасса Инги Яппаровой, работающие на территории Донецкой народной республики предприниматели имеют множество преференций. Реализовать льготные условия удается за счет создания свободной экономической зоны в республике, отметила она.