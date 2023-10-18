Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин отметил возросший интерес к свободной экономзоне в новых регионах

Хуснуллин: участниками СЭЗ в новых регионах стали 25 компаний

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Интерес к участию в свободной экономической зоне в новых российских регионах растет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, в реестре участников СЭЗ уже 25 компаний. Он подчеркнул, что каждую неделю одобряется по несколько заявок.

«Это и крупные промышленные предприятия с инвестпроектами в машиностроении, металлургии, горнодобывающей отрасли. Есть и те, кто занимается электротранспортом, мебелью, питьевой водой, сетевыми супермаркетами», — объяснил Хуснуллин.

При это зампред правительства отметил, что 25-м участником СЭЗ стало предприятие из Луганской народной республики, которое займется модернизацией мукомольного, крупяного и комбикормового производств, а также хлебозавода, маслозавода и цеха готовой продукции.

«СЭЗ дает мощный импульс социально-экономическому развитию новых регионов. На сегодня общая сумма заявленных инвестиций достигла почти 30 млрд рублей. А в реализации проектов будут задействованы более 33 000 человек», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по словам председателя правления Корпорации развития Донбасса Инги Яппаровой, работающие на территории Донецкой народной республики предприниматели имеют множество преференций. Реализовать льготные условия удается за счет создания свободной экономической зоны в республике, отметила она.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий