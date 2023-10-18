Модель поправилась ради бойфренда на 35 кг, а он ее бросил

Модель из Китая набрала 35 килограммов ради бойфренда, но он ее бросил, пишет Asia One. До этого мужчина неоднократно намекал ей, что ему нравятся «женщины в теле».

Как рассказала китаянка по фамилии Цэн, до встречи с бывшим бойфрендом она весила около 50 кг. Такие параметры партнерши не очень нравились мужчине, и он постоянно намекал подруге, чтобы поправилась, убеждая ее в том, что ему нравятся, когда у женщины есть лишний вес.

Ради возлюбленного Цэн перестала следить за питанием и заниматься спортом и набрала 35 кг. После этого модельные агентства разорвали с ней контракты, но женщина не переживала по этому поводу, так как была уверена, что возлюбленный не бросит ее и женится на ней.

Однако получилось все наоборот. После того, как китаянка располнела, бойфренд разорвал с ней отношения и заблокировал в соцсетях, сообщив перед этим, что хочет «насладиться свободой».

Ранее сообщалось, что учительница из Китая, отдавшая брачному аферисту $550 тыс., верит, что они поженятся.