На трассе в Ленобласти нашли человеческую руку

На трассе в Ленобласти обнаружили человеческую руку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе. Человеческую руку обнаружили на мосту, находящемся над рекой Петровка.

Также на месте находки заметили следы свежей крови. При этом следов ДТП там нет, отбойники не повреждены. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

До этого, 11 октября, в ванной комнате московской квартиры нашли пакеты с частями тела расчлененной женщины. На месте также обнаружили предполагаемое орудие преступления — режущий инструмент.

Ранее в Ленобласти мужчина варил суп с картошкой из расчлененного гостя.