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Стало известно, сколько россиян планируют путешествие на Новый год

SuperJob: 5% россиян планируют путешествие на Новый год

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Depositphotos

Только 5% жителей России планируют путешествие на Новый год, 3% отправятся отдыхать по России, еще 2% — за границу. Такие результаты в ходе исследования получил сервис SuperJob, с ними ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Согласно опросу, самыми популярными отечественными направлениями являются Санкт-Петербург, Москва и Казань, зарубежными — Таиланд, Египет и ОАЭ.

При этом треть респондентов планирует провести большую часть новогодних каникул дома, еще 9% — поедут на дачу или в деревню, 6% — будут проводить праздники в гостях. 16% россиян рассказали, что в этот период будут работать.

Мужчины планируют остаться дома на праздники чаще женщин — 34% против 31%. Женщины, напротив, чаще собираются отправиться в путешествие по России — 5% против 1% мужчин. Среди тех, кто будет работать в новогодние каникулы, чаще были респонденты моложе 34 лет (20%).

Исследование сервисов «ЮKassa» и «Суточно.ру» до этого показало, что в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники вошли Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка и Турция. Причем, турецкие курорты чаще всего выбирают, чтобы провести праздники с детьми.

Ранее стала известна стоимость новогоднего отдыха за рубежом.

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