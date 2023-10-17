Россиянам объяснили, как предстоящие праздники отразятся на зарплате и отпускных

Дополнительный выходной в ноябре никак не отразится на размере заработной платы, заверил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В то же время россиянам будет выгодно взять в следующем месяце отпуск, чтобы получить больше отпускных, отметил он в беседе с RT.

4 ноября – День народного единства – традиционно является выходным. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому его перенесут на понедельник, 6 ноября. Таким образом, работающие на пятидневке будут отдыхать три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября, то есть с субботы по понедельник.

Работа в выходной день должна оплачиваться в двойном размере, подчеркнул эксперт.

Что касается отпуска, то здесь действует правило, по которому чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск. При таком сценарии оплата рабочего дня выше, чем отпуска. Однако в ноябре ситуация обстоит иначе, пояснил Южалин. В ноябре и декабре рабочих дней много, поэтому разница между зарплатой и отпускными, по его словам, будет небольшой.

«Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню)», — пояснил юрист.

Напомним, всего в ноябре у россиян будет девять выходных и праздничных, а также один сокращенный день.

Новогодние каникулы, согласно опубликованному Минтрудом производственному календарю, продлятся с 30 декабря по 8 января.