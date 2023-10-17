Посетитель петербургского бара отказался платить по счету и выстрелил в девушку-бартендера

В Санкт-Петербурге мужчина стрелял в девушку-бартендера вместо оплаты по счету. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 16 октября в баре на улице Марата. Полицейские прибыли туда ранним утром и задержали буйного посетителя.

Выяснилось, что 23-летний официально не трудоустроенный житель Севастополя стал оскорблять работников заведения и выстрелил из аэрозольного пистолета в 35-летнюю сотрудницу, стоявшую за стойкой бара. Так он продемонстрировал свое нежелание расплачиваться за алкогольные напитки. Женщина, как уточняется, не пострадала.

Действия молодого человека квалифицировали как хулиганство. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье сотрудника магазина, участвовавшего в задержании воров, ударили кастетом.