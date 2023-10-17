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Россиянам рассказали, как правильно подкармливать диких и бездомных животных

«Москва 24»: животных можно подкармливать только при отрицательных температурах

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John Watkins/FLPA/Global Look Press

Подкармливать млекопитающих, живущих на территории парков, можно только в случае суровых погодных условий, потому что в остальное время они могут самостоятельно обеспечить себя едой. О том, как правильно подкармливать диких и бездомных животных, рассказала «Москва 24».

Аналогичное правило действует и в отношении птиц, особенно перелетных, потому что это может привести к их задержке на миграционном пути.

«Подкармливать белок и птиц можно начинать только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека», — сообщили в пресс-службе Мосприроды.

В подходящих условиях белок можно кормить сухофруктами, фундуком в скорлупе, нежареными и несолеными семечками, желудями, грецкими и кедровыми орехами. Зайцам можно оставить овес, яблоки, кочерыжки, сено и лизунец. Для птиц подойдут семена подсолнечника, подсушенные ягоды, лесные и грецкие орехи, сало без соли и перца. Водоплавающим видам можно давать злаки, крупы, специальный комбикорм и нежирный творог.

Подквармливать бездомных животных, кошек или собак, лучше заводскими кормами, которые для них предназначены, рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Если такой возможности нет, можно оставить кашу и другие продукты.

«Все лучше, чем голод», — отметил депутат.

Помимо этого, важно оставлять животным поилки с чистой водой и находить для них возможность погреться, например, пускать их в подъезд или попросить управляющую компанию открыть подвальные продухи.

«В зимний период для бездомных животных существуют две угрозы для выживания: холод и голод. Замерзают они сотнями тысяч, особенно в регионах с экстремально низкими температурами», — сказал Бурматов.

Накануне активисты рассказали о массовом исчезновении бродячих животных в нескольких российских регионах.

Ранее в России предложили строить приюты для собак на штрафы за жестокое обращение с животными.

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