Россиянам предрекли снижение стоимости авиабилетов до конца 2023 года

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев считает, что цены на авиабилеты снизятся до конца года. Его слова приводит агентство «Прайм».

Он считает, что если не произойдет резкого увеличения расходов на лизинг, услуги аэропортов и авиакеросин, то до новогодних праздников возможно даже снижение цен. По его словам, это коснется коротких авиарейсов, которые занимают не большее двух — двух с половиной часов.

Гареев также отметил, что в целом цены авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастут на 15-20% к аналогичному периоду прошлого года.

13 октября в пресс-центре Министерства транспорта России заявляли, что субсидирование авиакомпаний за выполненный пассажирооборот может быть пролонгировано.

В этот же день сообщалось, что авиабилеты в Азербайджан, Армению и Грузию в октябре 2023 года подешевели на 16%, 13% и 12% соответственно по сравнению с сентябрем. В десятке наиболее популярных у россиян стран Армения, Грузия, Азербайджан стали лидерами по темпам снижения цен.

До этого «Газета.Ru» назвала 10 зарубежных стран, популярных среди россиян для поездок в Новогодние праздники.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать в Южную Корею.