В Петербурге мужчину госпитализировали после обрушения на него бетонной плиты

В Петербурге прокуратура организовала проверку после обрушения флигеля Дома Устинова. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Во время работ на территории объекта один из строителей оказался в пролете между третьим и четвертым этажами. В этот момент на него обрушилась бетонная плита.

У мужчины диагностировали перелом ребер, его экстренно госпитализировали. Еще один работник также находился на месте, но о его травмах не сообщается.

После инцидента прокуратура проверит соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ. При необходимости, по результатам мероприятий правоохранители примут необходимые меры.

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