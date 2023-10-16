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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийской НПО

ГП РФ признала деятельность Central European University нежелательной

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Нетисов Ростислав/РИА Новости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что организация финансируется структурами американского миллиардера Джорджа Сороса и позиционирует себя как образовательная. НПО декларирует продвижение ценностей «открытого общества и демократии». Но, на самом деле организация занимается дискредитацией СВО и российских властей.

«По результатам изучения поступивших материалов <…> принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности <…> Central European University», — уточнили в ведомстве.

В сообщении обратили внимание, что образовательные программы Central European University искажают историю российского государства, преуменьшаются заслуги российских ученых и писателей. Они акцентированы на якобы «военные преступления» России на Украине.

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого центра ZOiS в РФ.

Ранее Генпрокуратура назвала нежелательной на территории РФ деятельность организации «Международной федерации транспортных рабочих» (International Transport Workers Federation), зарегистрированной в Великобритании.

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