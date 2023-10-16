Директор московской школы рассказала о новой системе оценок — от ноля до двух

В Департаменте образования Москвы прокомментировали «Ридусу» видеозапись родительского собрания, прошедшего в школе № 1514 в начале сентября, где слышны возмущения экспериментом директора учебного учреждения Анны Беловой, предполагающим систему оценок в начальных классах — от ноля до двух.

«Для детей эта система оценивания понятна и прозрачна, большая часть родителей также положительно отнеслась к изменениям, но, к сожалению, есть родители, которые настороженно восприняли нововведение. Мы надеемся, что они со временем смогут оценить плюсы этой системы», — приводит ведомство ответ Беловой.

Он пояснила, что в новой системе оценок двойка означает пятерку, единица — «хорошо» и «удовлетворительно», а ноль нолем и будет. По мнению автора нововведения, такой подход является прозрачным и исключает человеческий фактор при оценивании знаний учащихся.

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