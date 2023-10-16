Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор московской школы рассказала о новой системе оценок — от ноля до двух

Директор школы Белова: новая система оценок является более прозрачной

close
100%
Freepik

В Департаменте образования Москвы прокомментировали «Ридусу» видеозапись родительского собрания, прошедшего в школе № 1514 в начале сентября, где слышны возмущения экспериментом директора учебного учреждения Анны Беловой, предполагающим систему оценок в начальных классах — от ноля до двух.

«Для детей эта система оценивания понятна и прозрачна, большая часть родителей также положительно отнеслась к изменениям, но, к сожалению, есть родители, которые настороженно восприняли нововведение. Мы надеемся, что они со временем смогут оценить плюсы этой системы», — приводит ведомство ответ Беловой.

Он пояснила, что в новой системе оценок двойка означает пятерку, единица — «хорошо» и «удовлетворительно», а ноль нолем и будет. По мнению автора нововведения, такой подход является прозрачным и исключает человеческий фактор при оценивании знаний учащихся.

В начале октября ректор Московского Государственного Института Международных Отношений Анатолий Торкунов сообщил, что новые учебники истории для российских школьников появятся в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту детсадов в регионе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий