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СМИ сообщили о гибели не менее 11 журналистов из-за ударов ВС Израиля

Al Jazeera: более 20 журналистов пострадали из-за ударов ВС Израиля по Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Не менее 11 журналистов погибли, более 20 пострадали в секторе Газа в результате ударов израильской армии, сообщает Al Jazeera.

По информации СМИ, ссылающегося на профсоюз журналистов Палестины, еще двое журналистов пропали без вести.

Накануне Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщал, что за первые девять дней боевых действий не менее 12 журналистов погибли, двое пропали без вести и восемь получили ранения.

14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжит наносить массированные удары по Газе.

11 октября военнослужащие Армии обороны Израиля обратились к сотрудникам средств массовой информации с просьбой покинуть сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», затем боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, захватив военную технику и заложников.

В ответ ЦАХАЛ начал против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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