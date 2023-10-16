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МВД РФ объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина

В России объявили в розыск известного по делу Pussy Riot экс-адвоката Фейгина

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего российского адвоката Марка Фейгина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

Отмечается, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, по какой именно — не уточняется.

В апреле прошлого года Фейгин попал в список СМИ-иноагентов. Позже юрист обжаловал решение Министерства юстиции в суде и потребовал исключить его из реестра, однако суд ему в этом отказал.

Фейгин защищал в суде участниц Pussy Riot, писателя Илью Горячева, украинку Надежду Савченко и других. Его лишили статуса адвоката в 2018 году. Коллегия Адвокатской палаты Москвы посчитала его поведение неэтичным, в частности из-за использования им в соцсетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

13 октября сообщалось, что Басманный суд Москвы до 13 декабря заключил под стражу адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов)

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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