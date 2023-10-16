Стало известно, куда в этом году россияне поехали отдыхать в бархатный сезон

Большинство россиян в этом году во время бархатного сезона предпочли путешествия по стране. На жилье в тех или иных городах страны пришлось 78% бронирований, что на 21% больше, чем годом ранее. Причем чаще всего туристы выбирали для путешествий Москву, сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip.

На столичные гостиницы приходится 22,9% заказов, что практически не отличается от 2022 года. На втором месте – Санкт-Петербург, где в период бархатного сезона зафиксировано 14,9% бронирований – на 10% меньше, чем в прошлом году. Третье место занял Адлер с 4,8% бронирования – спрос за год упал на 18%.

Популярным у жителей страны направлением также стала Казань – на столицу Татарстана пришлось 3,1% бронирования. Далее следуют Сочи (2,5%), Эсто-Садке (2,2%), Краснодар (2,1%), Екатеринбург (2,0%), Калининград (1,9%) и Нижний Новгород (1,6%).

Среди зарубежных направлений в этом году популярностью у россиян пользуется Стамбул – порядка 10,4% бронирований пришлось на этот город, причем отмечается, что спрос на стамбульские отели за год вырос на 10%.

На втором месте из зарубежных направлений – Ереван (4,3%), ставший на 10% популярнее, чем годом ранее, и Дубай (4,2%), популярность которого выросла на 60%.

Также в топ популярных у жителей России направлений вошли Минск (3,8%), Тбилиси (2,4%), Париж (2,2%), Анталья (2,1%), Бангкок (1,8%), Рим (1,7%) и Алма-Ата (1,5%).

Напомним, для отдыха в новогодние праздники самыми популярными у россиян направлениями стали Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка и Турция.

Специалисты ранее сообщали, что отдых в бархатный сезон – в сентябре-октябре – является более приоритетным для здоровья из-за снижения риска тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Также из-за снижения ультрафиолетового индекса такой вид отдыха предпочтительнее для людей с кожными заболеваниями.