В Белгородской области под обстрел ВСУ попали окраины двух сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали окраины сел Краснояружского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о Демидовке и Графовке. Пострадавших нет. В результате обстрелов оказалась повреждена линия электропередачи.

Отмечается, что под отключение света попали жители Демидовки, Графовки, Поповки и Романовки. Аварийные службы приступят к устранению последствий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородским районом сбила две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Ранее Белгородскую область атаковали шесть дронов-камикадзе ВСУ за сутки.