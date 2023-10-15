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В Белгородской области под обстрел ВСУ попали окраины двух сел

Гладков: в Белгородской области под обстрел ВСУ попали Демидовка и Графовка

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали окраины сел Краснояружского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о Демидовке и Графовке. Пострадавших нет. В результате обстрелов оказалась повреждена линия электропередачи.

Отмечается, что под отключение света попали жители Демидовки, Графовки, Поповки и Романовки. Аварийные службы приступят к устранению последствий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородским районом сбила две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Ранее Белгородскую область атаковали шесть дронов-камикадзе ВСУ за сутки.

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Обстрелы Белгородской области
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