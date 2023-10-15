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В Херсоне произошел взрыв

«Общественное»: в некоторых районах Херсона после взрыва пропал свет

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РИА Новости

Взрыв произошел в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное», опубликовав соответствующую информацию в Telegram-канале.

«В Херсоне прогремел мощный взрыв», — говорится в материале.

Согласно полученным данным, после взрыва в некоторых частях города начались перебои с водоснабжением. Также со ссылкой на мэра населенного пункта, назначенного Киевом, телеканал сообщил об отключении электричества в ряде районов.

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения, с 9:50 (совпадает с мск) в Херсоне действует воздушная тревога. То же касается части данной области, подконтрольной украинскому правительству.

14 октября глава военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин заявил о повреждении инженерного сооружения и нескольких предприятий. Речь идет об объектах, расположенных в административном центре региона и на прилегающих территориях.

В этот же день информационное агентство «Укринформ» сообщило о взрыве в окрестностях Херсона. Другие подробности о произошедшем, включая разрушения и наличие пострадавших, не уточнялись.

Ранее взрыв произошел на территории города Мелитополя.

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