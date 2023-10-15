В Госдуме назвали дорожный проект века для России

В дорожной отрасли, как и во многих других, у России действительно много поводов для гордости, заявил член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.

«Под руководством нашего президента реализованы такие масштабные проекты как Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии, «Дублер Курортного проспекта» в Сочи, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем, и многие другие.

Я считаю, что красноречиво об успехах в области дорожного строительства говорит тот факт, что в 2022 году в нашей стране был установлен исторический рекорд: было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог и уложено 176 миллионов квадратных метров полотна», — сказал он.

По словам Гарина, президент России Владимир Путин ставит амбициозные цели.

«Стоит цель объединить всю Россию высокоскоростными магистралями, в ближайшие 5 лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог России. А качественные дороги, соединяющие разные точки страны, это не только безопасность, это еще и значительный вклад в экономику, оперативная логистика, развитие туризма. Это более чем достижимо, и уверен, что мы справимся», — отметил депутат.

Также Гарин рассказал, какие задачи стоят на 2023 год.

«В 2023 году планируется построить и реконструировать 225,8 км федеральных дорог. Еще порядка 3,2 тыс. км будет отремонтировано, в том числе капитально (из них 226 км расширят до 4-х полос движения). Большое внимание уделяется и приведению в нормативное состояние дорог регионального и местного значения. В 2023 году планируется выполнить укладку 181, 4 млн кв. м дорожного покрытия. По прогнозам доля региональных дорог в нормативном состоянии к концу текущего года составит 51 %», — сказал он.

Гарин подчеркнул, что «под началом Владимира Путина Россия вернула свою историческую коммуникационную миссию между огромными пространствами».

«Государство активно участвует в международных проектах развития транспортных сетей между Азией и Европой, интенсивно модернизирует свою логистическую систему.

Ведется работа по прокладыванию коммуникаций и в северные районы, которые стали доступны благодаря современных технологиям и разработкам. Дорогой мечты и проектом века для страны станет трасса «Россия», которая должна соединить всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока», — заключил он.

Напомним, 15 октября в России отмечает День работников дорожного хозяйства. История праздника началась в 1996 году, когда указом президента был учрежден День работников автомобильного транспорта. Его отмечали в последнее воскресенье октября. В 2000 году праздник был перенесен на третье воскресенье октября и получил современное название.