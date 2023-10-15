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В Госдуме проработают вопрос с защитой Байкала

Володин поручил проработать исключение нормы о рубке из проекта охраны Байкала

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Depositphotos

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заняться исключением нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — подчеркнул Володин.

Как считает депутат ГД, коллегам надо доработать проект ко второму чтению с целью найти решения, не допускающие поспешных шагов.

Также Володин напомнил, что закон должен способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории.

До этого эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев заявил об ухудшении экологической ситуации на озере Байкал. По словам Токарева, для решения этих проблем необходимо улучшить туристическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.

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