В Москве начался концерт SHAMAN

Концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) начался в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Зал вмещает шесть тысяч зрителей.

В марте 2023 года исполнителю уже удалось провести концерт с большим количеством зрителей. Тогда на мероприятие в Crocus City Hall пришли около семи тысяч человек.

При этом выступление 14 октября задержалось на 25 минут. Причины произошедшего пока не раскрываются, однако к текущему моменту певец успел исполнить несколько своих хитов.

В частности, в Кремлевском дворце прозвучали песни «Мы» и «Исповедь». Кроме того, SHAMAN вместе с танцорами в костюмах цвета хаки исполнил композицию «Да».

Сам артист вышел на сцену в серебристой куртке, на рукаве которой изображен флаг России. Такой сценический костюм привычен для поклонников, которые давно следят за творчеством Ярослава Дронова.

Также во время перерыва между песнями SHAMAN обратился к собравшейся публике. Молодой человек поинтересовался, есть ли в зале именинники, и попросил зрителей поздравить сограждан с днем рождения громкими аплодисментами.

Ранее SHAMAN поделился эмоциями от совместного выступления с президентом РФ Владимиром Путиным.