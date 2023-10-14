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Британские ученые нашли способ замедлить старение при помощи простого упражнения

Ученые нашли способ значительно замедлить старение при помощи физического упражнения

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Depositphotos

Ученые из Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании нашли упражнение, при помощи которого можно замедлить старение. Результаты исследования опубликованы в журнале The Science Daily.

В своем исследовании генетики изучили данные более 400 тысяч человек среднего возраста. Ученые выявили закономерность между быстрым темпом ходьбы и длиной теломер.

С каждым делением клетки теломеры укорачиваются и человек стареет — в организме накапливаются отжившие клетки, что приводит к слабости и усталости. По результатам исследования выяснилось, что у участников выборки, предпочитающих быструю ходьбу, более длинные теломеры. Этот фактор помогает им снижать свой биологический возраст, отмечают генетики.

Ранее ученые нашли в крови 100-летних людей новые биомаркеры долголетия.

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