Британские ученые нашли способ замедлить старение при помощи простого упражнения

Ученые из Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании нашли упражнение, при помощи которого можно замедлить старение. Результаты исследования опубликованы в журнале The Science Daily.

В своем исследовании генетики изучили данные более 400 тысяч человек среднего возраста. Ученые выявили закономерность между быстрым темпом ходьбы и длиной теломер.

С каждым делением клетки теломеры укорачиваются и человек стареет — в организме накапливаются отжившие клетки, что приводит к слабости и усталости. По результатам исследования выяснилось, что у участников выборки, предпочитающих быструю ходьбу, более длинные теломеры. Этот фактор помогает им снижать свой биологический возраст, отмечают генетики.

Ранее ученые нашли в крови 100-летних людей новые биомаркеры долголетия.