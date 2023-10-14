Сиделку пенсионерки-инвалида обвинили в краже 900 тысяч рублей

В Москве с карты пенсионерки с инвалидностью списались 900 тысяч рублей, они были потрачены на оплату покупок на Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

С заявлением в полицию обратился зять пострадавшей женщины, он объяснил, что открыл на 73-летнюю родственницу банковскую карточку, на которую начислялись проценты со вклада — по 230 тысяч рублей в месяц, в один из дней все деньги со счета исчезли.

За пожилой женщиной-инвалидом ухаживала молодая сиделка, на нее и пали подозрения в краже, поскольку деньги с карты ее подопечной списались за покупки на Wildberries, а остаток средств был перечислен на неизвестную карту.

По данным Shot девушка задержана, ее допрашивают правоохранители.

Ранее в Воркуте социальные работники украли все накопления одинокого пенсионера.