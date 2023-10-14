Россиянам объяснили причину дефицита куриного мяса в стране

В РФ зафиксирована нехватка куриного мяса. Причину дефицита продукта объяснил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, чьи слова передает РИА Новости.

Бухаров подтвердил наличие дефицита куриного мяса на территории страны. По его словам, данный продукт в кафе и рестораны поставляют, как правило, российские производители, а нехватка образовалась в связи с нарушением логистических цепочек, а также ростом стоимости кормов и повышением количества издержек производства.

«Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время», — утверждает он.

В пресс-службе компании «Юнирест», управляющей сетями быстрого питания Rostic's и KFC заявили, что многие рестораны также испытывают аналогичные трудности, но делают «все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом».

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