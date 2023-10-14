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В правительстве сообщили, что Крымский мост полностью восстановлен раньше срока

Хуснуллин заявил, что Крымский мост восстановлен на 18 дней раньше срока

Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей открыто по всем четырем полосам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Как рассказал зампред правительства, работы длились меньше трех месяцев. За это время рабочие демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Он отметил, что для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.

Движение по левой части было открыто 14 сентября, а правую часть планировали восстановить 1 ноября.

10 октября сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было перекрыто в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, возобновили на несколько часов раньше запланированного.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате атаки один из пролетов моста практически полностью обрушился.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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