Врач рассказал об опасностях веганской диеты для детей

Замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ по научной работе Светлана Макарова заявила, что веганские рационы не могут полностью обеспечить потребности растущего детского организма в белке. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что белки необходимы для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц.

«Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие)», — рассказала она.

Макарова уточнила, что белки поступают в организм не только с пищей животного происхождения, но сильнее всего насыщены ими именно такие продукты: мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

До этого диетолог назвала условия, при которых веганская диета не причинит вред организму. Она призвала вместе со специалистом выстроить ту пошаговую программу для снижения массы тела, которая бы не привела к проблемам в организме.

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