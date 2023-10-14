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Врач рассказал об опасностях веганской диеты для детей

Диетолог Макарова: в веганской диете недостаточно белков для детского развития

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«Газета.Ru»

Замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ по научной работе Светлана Макарова заявила, что веганские рационы не могут полностью обеспечить потребности растущего детского организма в белке. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что белки необходимы для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц.

«Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие)», — рассказала она.

Макарова уточнила, что белки поступают в организм не только с пищей животного происхождения, но сильнее всего насыщены ими именно такие продукты: мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

До этого диетолог назвала условия, при которых веганская диета не причинит вред организму. Она призвала вместе со специалистом выстроить ту пошаговую программу для снижения массы тела, которая бы не привела к проблемам в организме.

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