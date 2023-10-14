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В России существенно выросло количество скидок на чай и кофе

Число скидок на кофе выросло более чем в 6 раз

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Pexels

По данным агрегатора скидок торговых сетей «Едадил», с января 2023 года количество акционных предложений на чай в России выросло более чем в 4 раза – c 68 тыс. до 290 тыс., на кофе – более чем в 6 раз: с 55 тыс. до 348 тыс. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Газете.Ru».

Самые большие скидки на чай можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области — некоторые предложения позволяют сэкономить на покупке этого товара до 81%. Второе место делят Белгородская область и Республика Адыгея — здесь можно купить чай с дисконтом до 72%. На третьем месте Ивановская область и Краснодарский край, где экономия может достигать 71% от первоначальной стоимости товара.

Максимальные скидки на кофе можно найти в Москве, в Волгоградской и Костромской областях — до 77%.

Самыми дорогими позициями со скидкой в категории «Чай» стали чай пуэр на развес (наборы) и чай для похудения, в некоторых регионах их ценники варьировались от 1400 до 2700 рублей с дисконтом до 49%. В категории «Кофе» самые большие цены пришлись на кофе в зернах – 2000 рублей за набор с максимальной скидкой в 47%.

Самым же дешевым предложением со скидкой в категории «Чай» стал чай в пакетиках, где минимальная стоимость может доходить до 37 рублей, а максимальная скидка — до 34%. В свою очередь в категории «Кофе» самым доступным продуктом стали растворимые кофейные напитки в пакетиках, где минимальный ценник 19 рублей, а самая большая скидка может достигать 41%.

Ранее стоимость апельсинового сока установила новый рекорд.

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