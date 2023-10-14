Изменения климата в заповеднике зафиксировали из космоса

Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) показал результаты работы в области космического мониторинга за особо охраняемыми природными территориями. В качестве экспериментальной площадки выбрали Приокско-Террасный заповедник, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете обратили внимание, что за пять лет площадь нелесных территорий практически не изменилась, что говорит о минимальном антропогенном влиянии на территории заповедника.

Провести исследование стало возможным, благодаря снимкам из космоса. Эти материалы помогли ученым актуализировать карты растительности, наблюдать динамику состояния флоры.

Ученые также заметили, что на природоохранной территории территории стало больше елей. По оценкам экспертов МИИГАиК, это может быть связано с изменением климата, так как ель лучше других хвойных адаптирована к холодным и влажным условиям.

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