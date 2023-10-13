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Арестован один из адвокатов Навального*

Суд арестовал адвоката Навального Сергунина в рамках дела об экстремизме

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Басманный суд Москвы до 13 декабря заключил под стражу адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

По данным суда, этому юристу вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя, который настаивал на соблюдении адвокатской тайны.

13 октября агентство Reuters сообщило, что у адвокатов Алексея Навального проходят обыски в рамках дела об экстремистском сообществе.

Бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале написал, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.

Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) написал в Twitter, что Сергунина впоследствии задержали.

Самого Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Он отмечал, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

26 сентября суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора. Осужденный останется в заключении до декабря 2038 года.

Ранее апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом).

*  включен в список террористов и экстремистов
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