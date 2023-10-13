Эксперт объяснил необходимость изменения порядка согласия на обработку персональных данных

Разграничение пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных — отличный шаг к тому, чтобы пользователей того или иного ресурса было сложнее ввести в заблуждение. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Иногда ресурсы пытаются выдать пользовательское соглашение и обработку персональных данных за единый документ, но все же стоит отличать непосредственные правила пользования ресурсом от добровольного согласия отдать свои данные. Да, таким способом ресурс пытается заработать и получить пользовательские данные, однако безопасным он считаться не может», — сказал эксперт.

Владимир Зыков отметил, что встречаются случаи, когда еще до заключения договора пользователь вынужден автоматически предоставить доступ к личной информации, а это зачастую равнозначно разрешению на распространение персональных данных неограниченному кругу лиц.

«При этом, эти данные могут сохраняться на сторонних ресурсах, даже если после получения услуги или товара гражданин удалит свою учетную запись на сайте. Такой расклад недопустим. Нужно, чтобы любая процедура взаимодействия с персональными данными граждан была прозрачна и понятна. Двойные трактовки и уловки здесь недопустимы», — заявил директор АППСИМ.

Ранее стало известно, что в Совфеде обсудили изменение порядка согласия на обработку персональных данных. С таким предложением выступила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Отмечается, что по поручению Роскомнадзора центр уже подготовил соответствующую законодательную инициативу. Нормы закона должны отнести пользовательское соглашение к соглашениям об определении прав и обязанностей по использованию информационного ресурса между субъектом персональных данных и оператором. При этом согласие на обработку персональных данных не может являться частью такого соглашения.