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Женщина вышла замуж за саму себя

The Sun: женщина сыграла свадьбу с самой собой

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Global Look Press

Американка Сара Уилкинсон устроила церемонию бракосочетания с самой собой. Ее историю рассказало издание The Sun.

Как рассказала 42-летняя Уилкинсон, она всегда мечтала о красивой церемонии бракосочетания.

«Я из тех женщин, кто с детства грезили о замужестве. Будучи маленькой, я играла в невесту: наряжалась в фату из занавески, надевала на голову пластмассовую корону. С 15 лет я знала, что у меня будут мальчики-близнецы или девочки-тройняшки, а жить с мужем мы будем в красивом доме, огороженным белоснежным забором», — поделилась американка.

Единственные долгосрочные отношения начались у женщины в 28 лет и продлились четыре года. С тех пор женщина искала партнера, и в какой-то момент отчаявшись встретить свою любовь, решила выйти замуж за саму себя.

Она купила себе помолвочное кольцо с бриллиантом, организовала для друзей девичник и мальчишник. В присутствии 80 гостей женщина поклялась любить и беречь себя. В общей сложности на шикарное торжество американка потратила более 12 тыс. долларов.

Ранее британка вышла замуж за свое одеяло.

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