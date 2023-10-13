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Россиянам объяснили, почему в ванную обязательно нужно устанавливать вытяжку

Строительный эксперт Васильев: вытяжка спасет ванную от плесени

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Система принудительной вентиляции спасет ванную комнату от плесени и запаха гнили. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал cтроительный эксперт Федор Васильев. Мощность вентилятора, по его словам, должна быть в диапазоне от 7 до 20 Вт.

«Расположить вытяжку лучше ближе к потолку, так как туда поднимается горячий воздух. Как правило, вентилятор ставят непосредственно на потолке либо выбирают для него место в верхней части стены — посередине или в углу на стыке плит. Вентилятор должен находиться напротив двери, чтобы воздух равномерно заполнял помещение», — объяснил Васильев.

Он добавил, что вентилятор необходимо выбирать исходя из площади помещения. Средняя производительность для ванной комнаты должна составлять 25 куб. м/час, для совмещенного санузла — 50 куб. м/час.

До этого Васильев рассказал, как правильно выбрать люстру. По его словам, необходимо учитывать площадь освещения, высоту потолка и подходящую под общий дизайн модель прибора. Также на уровень освещенности влияет форма светильника и материал, из которого изготовлены плафоны, добавил он.

Ранее россиянам рассказали про способы сэкономить на ремонте квартиры.

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