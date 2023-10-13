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В Пулково у пассажирки нашли швейцарские часы за шесть миллионов рублей

В Пулково пассажирка попыталась провезти часы стоимостью шесть млн рублей

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ФТС России

В петербургском аэропорту Пулково задержали россиянку, у которой нашли швейцарские часы марки Patek Philippe. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в официальном Telegram-канале.

Гражданка РФ летела из США и проходила по «зеленому коридору». Это означает, что у пассажирки нет вещей, которые необходимо декларировать. Тем не менее, на досмотре у нее заметили дорогой аксессуар стоимостью шесть миллионов рублей.

«Экспертиза показала, что часы изготовлены из золота 750 пробы с бриллиантами и сапфировым стеклом», — сообщается в публикации.

В беседе с таможенниками женщина заявила, что не знала о необходимости декларировать вещь.

После инцидента россиянка может получить до семи лет лишения свободы за контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее в Пулково задержали женщину, которая пыталась провезти в Россию кокаин из Колумбии.

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