Власти ФРГ могут депортировать людей, поддерживающих нападение ХАМАС на Израиль

В Германии обсуждают возможность депортации людей, которые празднуют нападение радикального палестинского движения ХАМАС на мирных граждан в Израиле. Об этом сообщает издание Bild в своем Telegram-канале.

После произошедшего в израильских городах в Берлине, Гамбурге и Франкфурте прошли акции, на которых собравшиеся радовались уничтожению мирных граждан еврейского государства. В столице Германии после террористической атаки прохожим даже раздавали сладости.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что это делают те, кого немецкое общество не хочет понимать, — люди, нежелающие адаптироваться к новому месту жительства.

С таким же мнение выступила вице-президент Немецко-израильского общества Гитта Коннеманн. Она подчеркнула, что тех людей, которые разжигают ненависть к государству Израиль, кто нападает на евреев или преследует их на улицах Германии, необходимо выдворить из страны в течение нескольких часов.

«Тот, кто выкрикивает антисемитские лозунги на Зонненаллее (улица в Берлине) в обеденный перерыв, должен предстать перед судьей во второй половине дня», — заявил Коннеманн.

При этом министр юстиции ФРГ Марко Бушман отметил, что даже если кто-то в Германии является членом ХАМАС, депортировать такого человека будет непросто, поскольку для этого нужна страна, в которую по закону их можно депортировать.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности еврейского государства постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.