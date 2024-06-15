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Ансамбль Александрова отправился на гастроли в Китай

Ансамбль Александрова выступил в Пекине к 75-летию дипломатических отношений с Китаем

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Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова отправился на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

12 июня коллектив выступил в Пекине в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств), где представил военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке.

Кроме того, ансамбль поучаствовал в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в КНР в Пекине, где исполнил государственные гимны России и Китая.

14 июня выступление коллектива состоялось в Национальном центре исполнительских искусств в присутствии члена Государственного совета КНР Шэнь Ицинь (в ранге вице-премьера) и министра культуры и туризма КНР Сунь Ели.

Выступления Ансамбля Александрова приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и продлятся до 16 июня на разных площадках в Пекине.

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