Хирурги удалили 12-летней школьнице трехкилограммовую опухоль с зубами, волосами и жиром

В Доминиканской республике врачи спасли ребенка с трехкилограммовой опухолью в брюшной полости. Об этом сообщает The Sun.

12-летняя девочка жаловалась матери на боли в области живота, женщина заподозрила у дочери аппендицит и немедленно обратилась в больницу. В ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости девочки опухоль, которая сдавливала внутренние органы и стала причиной воспаления аппендикса.

Было принято решение о хирургическом вмешательстве, во время операции хирурги обнаружили, что новообразование весом три килограмма содержит фрагменты костей, волос и жировую ткань. Опухоль успешно удалили, спустя несколько дней ребенка выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подольском родильном доме медики спасли женщину с новообразованием в правом яичнике, в кисте были обнаружены волосы, зачатки костей черепа и жировая ткань. Медикам удалось полностью удалить новообразование и сохранить пациентке репродуктивную функцию. Женщина выписана на амбулаторное лечение.

Ранее 81-летняя женщина десятилетиями вынашивала «каменного ребенка» в желудке.