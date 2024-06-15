Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли артиллерийские удары по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, в результате ракетного удара были уничтожены инженерные сооружения ВСУ около Малиновки.

Лебедев сообщил, что семеро раненых украинских военнослужащих были эвакуированы.

Подпольщик также рассказал, что попытка выхода украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 военных из села Чаривное была пресечена артиллерийским ударом со стороны российских Вооруженных сил.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.