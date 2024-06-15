В Сочи люди вышли посмотреть на последствия ДТП и попали под колеса своей машины

В Сочи на автодороге четыре человека пострадали в аварии с участием грузовика. Об этом сообщает полиция региона в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе поселка Аше. Машина марки Mitsubishi столкнулась с мотоциклом. После этого пассажиры и водитель вышли из средства передвижения и стали перед ним, чтобы осмотреть автомобиль после аварии.

В этот момент машина марки Kia врезалась в иномарку, после чего та сдвинулась с места, сбила стоявших перед ней людей и врезалась в припаркованный на обочине грузовик.

«В результате ДТП пострадало четыре человека, один из которых 13-летний ребенок», – поделились в МВД.

Об их состоянии не сообщается. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия.

На кадрах с места инцидента заметно, что переднюю часть одной из машин смяло. Вторая, предположительно, от столкновения с Kia, получила повреждения задней части.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком.