В Сочи люди вышли посмотреть на последствия ДТП и попали под колеса своей машины

В Сочи на автодороге четыре человека пострадали в аварии с участием грузовика. Об этом сообщает полиция региона в официальном Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе поселка Аше. Машина марки Mitsubishi столкнулась с мотоциклом. После этого пассажиры и водитель вышли из средства передвижения и стали перед ним, чтобы осмотреть автомобиль после аварии.
В этот момент машина марки Kia врезалась в иномарку, после чего та сдвинулась с места, сбила стоявших перед ней людей и врезалась в припаркованный на обочине грузовик.
«В результате ДТП пострадало четыре человека, один из которых 13-летний ребенок», – поделились в МВД.
Об их состоянии не сообщается. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия.
На кадрах с места инцидента заметно, что переднюю часть одной из машин смяло. Вторая, предположительно, от столкновения с Kia, получила повреждения задней части.
Ранее на МКАД частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком.