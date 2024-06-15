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Anna Asti выбила два зуба микрофоном

Певица Anna Asti призналась, что выбила микрофоном два зуба

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Anna Asti (Анна Асти) на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ призналась, что однажды выбила два зуба микрофоном. Ее цитирует NEWS.ru.

Анна призналась, что на сцене боится забыть хореографию и упасть. Неприятные инциденты случаются с артисткой регулярно — недавно во время сольного концерта она сломала каблук, и певице пришлось еще два часа выступать в этих туфлях.

«Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — рассказала звезда.

Накануне рэпера Криса Брауна, застрявшего под потолком во время концерта в Нюарке (Нью-Джерси, США), пришлось спасать при помощи лестницы.

Артист завис над зрителями, но продолжил петь, одновременно делая помощникам сигналы о помощи. К нему подкатили огромную лестницу, по которой певец спустился вниз, предварительно отцепив страховочные тросы.

Ранее на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Юлия Савичева ответила на слухи о разводе.

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