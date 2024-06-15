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В приграничном регионе РФ ликвидировали украинский дрон

Минобороны РФ: украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

В заявлении уточняется, что около 10:10 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над Белгородской областью украинский дрон самолетного типа. Однако, в каком именно районе это произошло, в ведомстве не уточнили.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве обороны.

14 июня украинские военнослужащие обстреляли белгородский город Шебекино, в результате чего в одном из многоквартирных жилых домов обрушился подъезд. По последней информации, в результате атаки пострадали 11 человек. Из них спасти удалось только шестерых.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте происшествия. Представители властей, в свою очередь, анонсировали формирование списков пострадавших граждан для предоставления им компенсаций.

Ранее в поселке Томаровка в Белгородской области из-за обстрела со стороны украинских войск пострадал мирный житель.

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