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Стали известны подробности об украинце, который застрелил двух блогерш

«20 минут»: украинец, убивший блогерш в Виннице, воевал два года за ВСУ

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Shutterstock

Мужчина, который застрелил в Виннице двух блогерш, воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух лет. Об этом сообщило издание «20 минут».

Издание написало, что подозреваемому 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области.

По данным журналистов, злоумышленник близко к сердцу воспринимал критику, а также ревновал свою 18-летнюю жену Наталью. Помимо этого военный часто проявлял агрессию после того, как потерял друга на фронте.

Трагедия случилась, когда Михаил навестил жену после получения отпуска. Он приехал в квартиру, где Наталья жила уже три месяца. Знакомые пары отметили, что военный приехал в Винницу, потому что был несогласен с просьбой супруги о разводе.

В итоге во время конфликта молодой человек сначала выстрелил в свою жену, потом в ее 19-летнюю подругу. Старшую из девушек увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

«Телеграф» пишет, что жертвами стали блогерши «Вера Пантера» и ее подруга Наталья, использующая ник «Бандеровка». Они вели стримы, где смеялись над россиянами.

Ранее уголовное дело возбудили после конфликта с участием блогера Ярдрея.

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