Путин созвонился с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, главы государства обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты совместной работы в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС).

До этогт Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. В сообщении уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лидеры двух стран коснулись и вопросов сотрудничества в сфере глобальной политики, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, куда Исламская Республика вступила с 1 января 2024 года.

Мохаммад Мохбер поздравил главу государства и россиян с государственным праздником, который отмечался 12 июня. Путин в свою очередь передал поздравления мусульманам Ирана с наступающим Курбан-байрамом.

Ранее Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики.