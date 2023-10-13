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Путин рассказал о необратимых переменах в странах «золотого миллиарда»

Путин: международные отношения в мире переживают необратимые перемены

Страны так называемого «золотого миллиарда» постепенно теряют свои лидерские позиции, несмотря на попытки их сохранить. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ.

По словам российского лидера, в это же время в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство. Он уверен, что страны «миллиарда» теряют свое первенство по объективным обстоятельствам. Уже сейчас международные отношения в мире переживают необратимые перемены, заключил российской лидер.

Также на заседании Владимир Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не принимала участия в работе Союза независимых государств (СНГ).

13 октября президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На заседании присутствуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании.

Утром 13 октября Путин провел переговоры с прибывшим в Бишкек президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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