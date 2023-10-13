Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов в районе Северного мола

Громкие звуки, которые жители Севастополя услышали в районе Северного мола, — это тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он написал в своем Telegram-канале, что эта информация поступила от Черноморского флота.

Кроме того, в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению, указал глава города.

12 октября Развожаев предупредил, что в районе Южного мола флот проводит тренировку расчетов ППДО.

До этого в городе объявлялась воздушная тревога.

11 октября воздушная тревога в Севастополе прозвучала дважды за вечер.

10 октября Развожаев сообщал о проведении тренировок расчетов ППДО в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах.

В сентябре на город было совершено две атаки. 13 сентября Развожаев сообщал о работе ПВО из-за удара по объекту в районе Килен-балки. 22 сентября украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.