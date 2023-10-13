Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон начали встречу в Бишкеке. Об этом пишет ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что главы государств могут обсудить развитие двусторонних отношений в разных сферах. В частности, на повестке дня могут быть ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном, а также вопросы работы 201-й военной базы, которая расположена в республике.

Позже запланировано заседание Совета глав государств СНГ.

Путин прилетел в Бишкек накануне. До этого российский лидер провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Бишкек для участия в саммите СНГ.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России.