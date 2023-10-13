Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон начали встречу в Бишкеке. Об этом пишет ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что главы государств могут обсудить развитие двусторонних отношений в разных сферах. В частности, на повестке дня могут быть ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном, а также вопросы работы 201-й военной базы, которая расположена в республике.

Позже запланировано заседание Совета глав государств СНГ.

Путин прилетел в Бишкек накануне. До этого российский лидер провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Бишкек для участия в саммите СНГ.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий