В России обсуждают изменение статуса магистратуры

Магистратура должна занять свое место в системе высшего образования в России и не подменять другие уровни обучения. Об этом сообщил ТАСС замминистра Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
Он пояснил, что сейчас разрабатывают новую уровневую систему по обращению президента РФ Владимира Путина.
Афанасьев считает, что с названием — специализированное высшее образование — магистратура должна будет углублять базовую ступень.
В рамках пилотного проекта по системе высшего образования в Российской Федерации сроки обучения в магистратуре составят от одного года до трех лет.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в рамках новой системы высшего образования стоит ужесточить условия приема в магистратуру. Он добавил, что программы магистратуры высшего образования в будущем начнут реализовываться не во всех российских вузах и университетах.
Также в апреле Фальков предложил и вовсе заменить бакалавриат и специалитет базовым высшим образованием с длительностью в четыре-шесть лет.
Ранее студентам московского вуза разрешили использовать нейросети при учебе.