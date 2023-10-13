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В России обсуждают изменение статуса магистратуры

Замминистра Афанасьев: в России обсуждают изменение статуса магистратуры

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Depositphotos

Магистратура должна занять свое место в системе высшего образования в России и не подменять другие уровни обучения. Об этом сообщил ТАСС замминистра Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Он пояснил, что сейчас разрабатывают новую уровневую систему по обращению президента РФ Владимира Путина.

Афанасьев считает, что с названием — специализированное высшее образование — магистратура должна будет углублять базовую ступень.

В рамках пилотного проекта по системе высшего образования в Российской Федерации сроки обучения в магистратуре составят от одного года до трех лет.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в рамках новой системы высшего образования стоит ужесточить условия приема в магистратуру. Он добавил, что программы магистратуры высшего образования в будущем начнут реализовываться не во всех российских вузах и университетах.

Также в апреле Фальков предложил и вовсе заменить бакалавриат и специалитет базовым высшим образованием с длительностью в четыре-шесть лет.

Ранее студентам московского вуза разрешили использовать нейросети при учебе.

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