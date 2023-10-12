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Кадыров выложил видео встречи с Журавелем

Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном Журавелем

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеофрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем.

На кадрах молодой человек рассуждает об изучении ислама.

«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует его слова Кадыров.

Глава Чечни стал рассуждать, что отсутствие твердости и определенности в намерении, а также неуверенность выдали в Журавеле осквернителя, который сжег Коран осознанно для того, чтобы оскорбить мусульман.

27 мая 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

25 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

Ранее в Грозном отложили судебный процесс над сжегшим Коран Журавелем.

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