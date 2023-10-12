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Пианистка лишилась 10,5 млн рублей после звонка мошенников

ТАСС: в Петербурге мошенники выманили у пианистки 10,5 миллионов рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Концертмейстер петербургского театра отдала мошенникам все накопления, пожилую женщину убедили перевести на «безопасные» счета более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первый контакт с мошенниками у пенсионерки произошел еще в середине сентября, она получила в одном из мессенджеров сообщение, якобы от своего начальства, что с ней в ближайшее время свяжется некий куратор театра, где она работала концертмейстером.

В следующие несколько дней женщине звонили якобы из ФСБ и Центробанка, ей сообщили, что некие неустановленные лица намерены оформить на пианистку крупный кредит, позднее ей также рассказали, что под угрозой ее квартира в центре Петербурга.

Напуганная пожилая женщина поверила аферистам и перевела им все свои накопления в размере 10, 5 миллионов рублей, чтобы «обезопасить» средства. После этого звонившие пропали, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у сотрудника Казначейства России 14,5 млн рублей.

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