Пианистка лишилась 10,5 млн рублей после звонка мошенников

Концертмейстер петербургского театра отдала мошенникам все накопления, пожилую женщину убедили перевести на «безопасные» счета более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первый контакт с мошенниками у пенсионерки произошел еще в середине сентября, она получила в одном из мессенджеров сообщение, якобы от своего начальства, что с ней в ближайшее время свяжется некий куратор театра, где она работала концертмейстером.

В следующие несколько дней женщине звонили якобы из ФСБ и Центробанка, ей сообщили, что некие неустановленные лица намерены оформить на пианистку крупный кредит, позднее ей также рассказали, что под угрозой ее квартира в центре Петербурга.

Напуганная пожилая женщина поверила аферистам и перевела им все свои накопления в размере 10, 5 миллионов рублей, чтобы «обезопасить» средства. После этого звонившие пропали, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у сотрудника Казначейства России 14,5 млн рублей.