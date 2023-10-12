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Пьяный россиянин напал на врача и сломал нос сотруднику травмпункта

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил драку в травмпункте и напал на врача

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Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области' class="item-image" >
Телеграм-канал Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и устроил драку. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 11 октября, в травмпункт пришел нетрезвый мужчина, который громко слушал музыку на своем телефоне. После пары замечаний от пациентов и персонала он ворвался в кабинет к врачу-травматологу, который вел прием, и набросился на него.

За медика вступился пожилой сотрудник медицинского учреждения, дебошир несколько раз ударил его. Пострадавший получил перелом носа, многочисленные ссадины и ушибы.

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда группы быстрого реагирования, его разыскивает полиция.

Ранее в Москве рентгенолог пострадал от нападения пациентки.

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